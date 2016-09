Tõsised teaduslikud vastused jaburatele hüpoteetilistele küsimustele. Selline on saidi "What If" (mis oleks kui ...) idee. Ning neilt on küsitud lennukisse pitsa tellimise võimaluste kohta.

20-tolline pitsa kaalub umbes 1,8 kg. See on umbes sajakordne varblase kaal, nii et me kindlasti vajame suuremat lindu. Meie pitsast suuremaid linde on igasuguseid, sealhulgas kotkad, luiged, kured, pelikanid ja albatrossid. Mõned neist suudaksid vedada pitsat paremini kui teised.

Lindudel on erinevad tiivatüübid, sõltuvalt sellest, milliste lendamisviisi nad vajavad. Kõigist tiivatüüpidest on pitsa kohaletoimetamiseks ilmselt sobivaim suhteliselt lühike ja lai, mis on iseloomulik lauglevatele kullidele ja kotkastele. Sellised tiivad on head, kui on vaja rasket laadungit kandes õhku tõusta. Pitsavedamise puhul on see muidugi vajalik.

Põhja-Ameerika suurimad röövlinnud on kiilaskotkad ja kuldkotkad, kes kaaluvad täiskasvanuna 4 või 5 kilo. Kotkaid on nähtud tõstmas hullumeelselt raskeid asju. Eelmisel aastal nägi fotograaf Alex Lamine Georgias kiilaskotkast kandmas 5,4 kg kaaluvat puuoksa, ilmselt selleks, et lisada oks oma hiiglaslikule pesale. Kotkas pillas oksa enne pesani jõudmist maha, aga kindlasti tõestas seda, et lind on suuteline lendama, kandes koormat, mis on võrdne ta enda kehakaaluga.

Üldreegel on siiski see, et röövlind ei püüa kergitada midagi, mis kaalub rohkem kui poole tema enda massist. Mis tähendab, et poolekilone rabapistrik ei suudaks tõsta üles meie kahekilost pitsat. Viiekilone kotkas aga samas ilmselt suudaks.

Siiski: pitsa üleskergitamine on üks asi, aga kuidas on selle toimetamisega lennukisse?

Lauglevad linnud nagu raisakotkad – ja kotkad – suudavad õhuvooludel liikuda äärmuslikes kõrgustes. Soojemates piirkondades on teatud raisakotkaid nähtud liuglemas kõrgemal kui 10 kilomeetrit. See on piisav kõrgus, et jõuda reisilennukini – aga õnnetuseks nõuab selline lauglev lendamine ideaalseid tingimusi. Kui linnul on pitsa vedada, siis pole tingimused kindlasti sellised.

Niisiis: lind võiks põhimõtteliselt kanda pitsat, aga ta ei suudaks lennata sellega üles lennukini. Ja üks suur probleem on veel: kiirus.

Sest kui lind võib lennata sama kõrgel kui lennuk, ei suuda ta kindlasti lennata sama kiiresti.

Ja kui lennukis ole inimene suudaks ka avariiukse lahti teha, peaks ta leidma viisi pitsa krabamiseks.

Kui pitsakarpi liialt kallutada, siis libiseb juust pitsalt maha. Kriitiline nurk varieerub erinevate pitsade puhul ja sõltub ka temperatuurist, aga oletame, et see on umbes 45 kraadi. See nurk tähendab, et pitsa kannatab umbes 1G suurust maksimaalset külgkiirendust. Et kiirendada lennukini, mis liigub 805 km/h, peab see kiirendus toimuma enam kui 1,6 km jooksul. Teisisõnu: meil on vaja 1,6 km pikkust lennuki taga hõljuvat mehhanismi, millega õrnalt pitsa sisse kerida.