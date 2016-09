EOK ja HTM toetavad endisi ja praeguseid tippsportlasi 2016. teise poolaastal kõrg- ja kutsehariduse omandamisel 22 146 euroga. Haridusstipendium määrati 26 sportlasele 18 spordialalt.

Haridusstipendiumite komisjoni liikme, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe sõnul kujunes selle aasta teine stipendiumivoor edukaks: „Oleme koostöös EOK-ga haridusstipendiume välja andnud alates aastast 2003. Konkursile laekunud taotluste arv on aastaid stabiilne, mis kinnitab, et meetmel on Eesti spordisüsteemis täita jätkuvalt oluline roll."

"Mul on hea meel, et Eesti sportlased peavad sporditegemise kõrval oluliseks haridustee jätkamist. Omandatud haridus ja ametioskused loovad eelduse, et sportlaskarjääri lõpetajal on kergem siseneda tööturule ja alustada uues eluvaldkonnas ilma pikema pausita. Samas on antud stipendium mõeldud ka neile tippsportlastele, kes langetavad kõrghariduse või elukutse omandamiseks valiku alles pärast oma karjääri lõppu.“