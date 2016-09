Üsna tihti on just rinnad need, mille peale mehe pilk esimesena seisma jääb – pole midagi imestada, uhke rinnapartii võib sinu kohta nii midagi paljastada. Milline rinnapartii sul on? Ja mida see sinu kohta ütleb? Kui sul on arbuusid... (Mati Hiis)

... annaksid silmagi pilgutamata pool kuningriiki vaid isikliku mugavuse eest. Sa teed hästi süüa ja kasutad seda oskust tihti – mehed armastavad ju kõhu kaudu. Samuti hindad sa kõrgelt meeste tähelepanu. Võtad elult kõik mis tal pakkuda on!

Kui sul on melonid... (AFP / Scanpix) ... usud, et köögikata-tüüpi naiste aeg on minevik. Oled valmis kallimaga või maailma lõppu minema. Sa oled targem kui teistele näitad. Sa oskad ühtmoodi hästi arutleda nii filossoofiast kui meikimisest. Sa oled kannatamatu – sa tahad saada kõike nüüd ja kohe, sul on raske prioriteete seada ning kahjuks ei vii sa paljusid alustatud asju lõpuni! Kui sul on greibid... (Reuters / Scanpix) ... siis sa peidad hoolikalt oma hinge. Sa jumaldad romantilisi lollusi, kuigi sa seda alati ei tunnista. Mehes otsid sa eelkõige sõpra ja isafiguuri. Sa oled võimeline terve elu armastama vaid üht inimest. Hingepõhjas jääd sa alati lapseks. Sa pead eranditult kõigile meeldima, sest sul on tunne, et paradiisi satuvad vaid head tüdrukud. Sind vaevab pidevalt täiuseiha ning sa teed kogu aeg enda kallal tööd. Kui sul on pirnid... (Reuters / Scanpix) ... ilmselt oled sa kuratlikult seksikas. Sa unistad sellest, et sul oleks kõik maailma kleidid, et sa saaksid proovida kõiki maailma toite ja reisida läbi kõik maailma maad. Sa jumaldad uusi elamusi ja hinges oled tõeline romantik. Kui sul on virsikud.. (Andres Treial) ... sa räägid harva telefoniga vähem kui veerand tundi. Sa tead täpselt, mida sa meestelt tahad. Eelistad iga kell niisama seksile partnerlussuhet. Sa oled endaga rahul ja kui ei ole, süüdistad oma hädades teisi. Kui sul on laimid... (AFP / Scanpix)