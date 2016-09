Land Rover Discovery juured pärinevad 1989. aastast, mil Land Rover paiskas müüki esimesed sellenimelise auto. Tegu oli suhteliselt taskukohase, kuid sellegipoolest väga hea maastikuläbivusega mudeliga, mille sihtgrupiks olidki keskmisest veidi metsikumat elustiili elavad inimesed.

27 aasta jooksul on mudel aga teinud läbi teatava arengu ning nüüd esitles Land Rover Discovery järjekorras juba kolmanda põlvkonna mudelit. Ehkki ka kolmanda põlvkonna Discovery säilitab on maastikuläbivusega südame, näeb auto välja selline, et sobiks pigem suurlinnade tänavaid kui metsateid vallutama.

Tegu on osaga Land Roveri transformeerumisel luksusautode tootjaks. Kui varasemalt anti neile teatavad iluvead, näiteks kerepaneelide vahel laiutavad vahed, andeks (sest autod täitsid suurepäraselt oma eesmärki), siis nüüd nõuavad kliendid üha paremini viimistletud masinaid.

Kandilise kuju kadumine ei vähenda aga auto võimekust. Discovery ehitamisel on kasutatud võimalikult palju alumiiniumit, kuid kere jäikuse tagamiseks on näiteks põhja alla lisatud ka terasest detaile. Säilinud on ka senise mudeli kliirens ning võimekus järskudest nõlvadest üles sõita. Lisaks osavatele tehnilistele lahendustele on uue mudeliga kaasa tulemas ka ohtralt elektroonikat, mis tänu mootorist vabaneva energia efektiivsemale kasutusele varasemast rohkem saavutada lubavad.