Täna hommikul sai riigikogu avalduse Kristiina Ojulandi kandideerimise kohta Eesti Vabariigi presidendiks. Kandideerimismeeskond ootab riigikogult kiiret tagasisidet ja on avatud kõikidele läbirääkimistele nii riigikogu liikmete kui riigikogu fraktsioonidega.

"Käimasolevad presidendivalimised on demonstreerinud egoismi meistriklassi ja riigimehelikkuse puudumist. Täna oleme tunnistajateks poliitilistele manipulatsioonidele riigipea valimistel. See olukord on vastuvõetamatu ja riigile ohtlik.

Kiirustamine erakorraliste valimiste eel kandidaatide otsimisel on päädinud sellega, kus riigipea kohale pakutakse välja kandidaat, kes ei vasta eelnevalt seatud kriteeriumitele ja ootustele. Tegemist on avalikkusele tundmatu isikuga, kes on aastaid Eesti igapäevasest elust eemal olnud ning pidanud mittepoliitilist ja diplomaatiast kaugel olevat ametit Luksemburgis.



Riigikogu liikmed on surutud suluseisu ja pandud tahtmatult vastutama, kus sisuliselt on tagatoas kokku lepitud uue presidendi isik ja nendel valikuvõimalus puudub.



Meil on parem lahendus.



Teeme ettepaneku esitada presidendi kandidaadiks riigiteaduste teadusmagistri, juristi ja pikaajalise diplomaatilise kogemusega endise välisministri Kristiina Ojuland. Endise välisministrina ja üle 20 aasta tegutsenud tegevpoliitikuna suudab ta kanda riigipea ametit nii sise-, välis- kui ka julgeolekupoliitiliselt.



Kristiina Ojuland on kinnitanud oma nõusolekut sellele vastutusrikkale kohale kandideerimiseks," seisab Kristiina Ojulandi kampaaniameeskonna avalduses.