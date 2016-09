Lauljatar Tanja, kel passis nüüdseks nimi Tanja Mihhailova-Saar, tunnistas TV3-le, et pulmapäeval oli tal närv sees, aga rõõm suur.

Miks valisid Tanja ning tema abikaasa Mikk Saar peopaigaks aga Itaalia, mitte Eesti või mõni muu riigi? Tanja sõnul oli nende sooviks pikemat aega ära olla. Valikus oli veel ka Kreeka, kuid otsustati siiki Itaalia kasuks. "Suurepärane toit, vaated, rahvas," loetles lauljatar Itaalia võlusid.

Uskuge või ei, aga Tanja sõnul oli nädal Itaalias isegi soodsam variant kui 2päevane pidu Eestis olnuks. "Kulu ei olnud üldse nii suur nagu inimesed arvavad," seletas Tanja. Oma osa oli ka pruutpaari sõpruskonnal, kes paljus oma tegemistega toeks olid.

Pisipere kohta tetas Tanja, et laste arvule ta mõelnud ei ole, kuid "ühega võiks hakkama saada". "Hetkel ma last ei oota, niiet sellest on veel vara rääkida."