Plahvatuslikult suurenenud uute büroopindade pakkumine ärgitab kinnisvaraomanikke olemasolevatele äriotstarbelistele ruumidele alternatiivseid kasutusi otsima.

Seda, mida me igapäevaselt turul näeme, toetavad ka Tallinna büroohoonete turu dünaamikat kirjeldavad graafikud. Täna, kus kolmanda kvartali statistikat ei ole veel avaldatud, võib öelda, et uusi büroohooneid ehitatakse massiliselt ning pakkumine ületab nõudlust.

Ma ei soovitaks kinnisvaraarendajatel praegu enam sellele karusellile hüpata. Usun, et büroohoonete arendusega on juba kolm kuni viis aastat hilinetud. Pigem võiks otsida olemasolevatele büroopindadele muid väljundeid.

Juba praegu kavandatakse büroo- ja tööstushooneid potentsiaalsete üürnike nappuse tõttu ümber majutusasutusteks, kortermajadeks või isegi tantsusaalideks.



Büroohoonete ehitusbuum läks lahti 2014. aastal ega ole siiani vaibunud. Selle tulemusel valmib 2016. aasta teises pooles tõenäoliselt rekordiliselt palju ruutmeetreid kaasaegset üüripinda. Samas on näha, et mitmed alles ehitatavad ning büroopindu pakkuvad projektid on üürnike leidmise ja ehituse jätkamisega algselt plaanitud graafikust maas.

Võrreldes aastatel 2011-2015 kavandatud ja teoks tehtud büroode laiendamisega on praegune laienduste maht äärmiselt tagasihoidlik. Büroohoonete rekonstrueerimise lube on küll välja võetud, kuid nii tehniliselt kui ka moraalselt amortiseerunud hoonete omanikud ei kiirusta kulukate ehitustöödega alustama.

Foto: Scanpix