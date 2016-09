Uus lahustuv kohv, mis väidetavalt annab kohese toime ja erektsiooni, mis võivat kesta suisa kolm päeva. Ärikohtingul pole see kindlasti kõige õigem valik...

Kohvifirma kutsub end suhte päästjaks, sest nende toode "Jäik sõnn" aitab selle joojatel hoida erutusseisundit, vahendab Metro.

Firma väidab, et joogi võimas efekt on tingitud ürtidest, mis korjatud Malaisia džunglist. Väidetavalt on inimesed Aasias ja Lõuna-Ameerikas kasutanud neid sajandeid, et parandada libiidot, seksuaalset tervist ja üldse oma heaolu.

Väidetavalt võib kesta nende ürtidest tehtud segu toime suisa 2-3 päeva.

