Ärimees tuleb lõunavaheajal restorani ja tahab kiirelt tellida. Ent seal on pikk järjekord. Siis näeb mees, et ühel laual seisab täiesti puutumatu taldrik supiga. Ärimees mõtleb natuke ja palub supi omanikult seda ära osta. Supi omanik vaatab imeliku talle näoga otsa ja sõnab: "Ma arvan, et teile see supp eriti ei maitse." Ärimees aga vaatab kella ja kinnitab, et talle sobib see supp küll. Ostabki siis supi ära, viib selle oma lauda ja hakkab kiirelt sööma. Kui ta on supi ära söönud, leiab ta taldriku põhjast vana juukseid täis kammi. Vaadanud seda, hakkab mees oksele. Nähes, et teine mees oksendab, tuleb supimüüja teda lohutama: "Ega teie esimene pole, kellel seda suppi süües süda pahaks läheb. Minuga juhtus täpselt nii samuti."