Valitsev Eesti meister alustas komplekteerimisega hilja, kuid sai loetud nädalatega kokku huvitava, kirju ja omanäolise koosseisu. Esimene etteaste on Balti liiga karikaturniiril tehtud, esimene võit käes ja esimene mulje uutest meestest olemas. Koduse meistriliiga kontekstis tundub, et püstitada saab vaid küsimuse: kas keegi (vabandust, ülejäänud, ilmselt käib jutt ikka Tartust) saab neile tänavu finaalis vastu?

Meeskonnas on Eesti koondise liidrid ja viis tasemel välismaalast, kellest mõni ka NBA piirimaile ulatunud. Mõnegi Kalevi vastase fänn armastab korrutada, et nii kõva sats aetakse kokku Eesti meistrikulla võitmiseks. Tänavu suvel toimunu andis sellele aga parima vastuse. Ei, Kalevi bosside ainus unelm pole Eesti meistri tiitel. Meeskonda hakati kokku ajama alles siis, kui Ühisliigas osalemine lõplikult selgus. „Eestikate“ ja Balti liiga jaoks komplekteerituks meeskond teistmoodi.

Tartu Ülikool

Taaralinna võistkonnal on tänavu uus nimi, kujundus ja pooleldi uus meeskond. Nimest on kadunud „Rock“ ning läinud on ka mitu aastat võistkonna alustaladeks olnud Marek Doronin, Tanel Kurbas ja Timo Eichfuss. Välismaalastega on mindud väikese riski peale ning lisaks Dominykas Milkale on toodud alles kevadel Ameerikas ülikooli lõpetanud Venky Jois ja Mandell Thomas. Kuid algus ehk üleeilne Hollandis peetud eurosarjamäng oli paljulubav ning on selge, et kodus tahetakse Kalev/Cramole taas kord lahing anda.

Enim torkab võistkonna nimekirjas silma viie 15-17 aastase esiliiga meeskonna noormehe kaasamine. Peatreener Gert Kullamäe ütles, et võimaluse ja vajaduse korral pääsevad tublimad poisid ka esindusmeeskonna treeningutele ning võib olla ka võistlusmängus platsile. Iga kogemus kasvõi meistriliigas tuleb Eesti korvpallile ja noortele endile igati kasuks. Lisaks neile on suurema tähelepanu all Janari Jõesaar. Kas lõpuks võib loota tema särama löömist ja koondisetasemele mängimist?

Pärnu Sadam

Kas Norman Käbin mängib end Eesti koondise vaatevälja? (Alar Truu)

Tegemist on meeskonnaga, kelle käekäik pakub korvpallisõpradele sel hooajal võib-olla kõige rohkem huvi. Meeskonna nimekirja kuulub 6 (loe: kuus) 21aastast või nooremat eestlast. Ning tegemist pole Audentes/noortekoondisega. Üleeile, kariksarja kaheksandikfinaali avamängus alistas Pärnu võõrsil Audentese 110:70…

Ühe noormehe, Robert Valge korvpalluritee jätkub väljaspool Pärnut, kuid ülejäänuid on endiselt põnev jälgida. Meeskonnaga liitus Tartus pingile jäänud Saimon Sutt, kellele Gert Kullamäel oli eelmise hooaja lõpus suhtumise osas etteheiteid. 21aastane mängumees peab nüüd end tõestama Heiko Rannulale.

Peale noortebändi kuulub meeskonda kaks leedulast ning Reinar Hallik, Silver Leppik ja Rannar Raap. Noorematel on, kellelt malli võtta. Ja miks ei võiks see kamp end kevadeks medalile mängida!

Rapla Avis

Kas Rapla klubi peab pildil nähtava plakati jaoks tegema taas täiendava kulutuse? (Tiina Kõrtsini)

Aivar Kuusmaa juhendataval võistkonnal on tänavu kasutada Eesti koondise karastusega mängijad Indrek Kajupanga ja Martin Paasoja näol. Mõlemaid said koondise eest väärtuslikke kogemusi ja mänguminuteid ning naasevad klubi juurde kindlasti parema ja targemate mängijatena.

Suurepäraste fännidega Rapla võistkonna vanim mängija Kajupank on kõigest 28aastane ehk meeskond on jätkuvalt noor. Kui panna juurde Hollandi koondises tähtsat rolli kandnud Thomas van der Mars, kes otsustas karjääri Raplas jätkata, ning lisada kaks perspektiivikat võõrleegionäridest tagameest, saab kokku eelmise aastaga umbes samaväärse võistkonna.

Ilmselt oleks palju loota, et Rapla suudab tänavugi kahele suurele vastu hakata, aga noorematele mängijatele panustav võistkond toob iga kord kodusaali rahvast täis, kes loovad mõnusa atmosfääri ja teevad vastastel elu raskeks. Rapla ihkab mõistagi kolmandat medalit järjest.

BC Valga-Valka Maks ja Moorits

Valmo Kriisa, 42, jätkab. Kommentaare pole vaja. (Aldo Luud)

Ka tänavu nii Eesti kui Läti meistriliigas mängiv kaksiklinna meeskond saab „hiilata“ kui vanima võistkonnana. Juba Valmo Kriisata on Valga keskmine vanus 26,5 aastat, kui lisada juurde vanameister, tõuseb see 27,9 peale.

Kahjuks pole võistkonnal aga ühtegi väga noort mängumeest, kellele Kriisa ja teised saaksid olla mentorite eest. Neil pole ühtegi „teismelist“ ning kõige noorem mängija on 20aastane lätlane.

Peatreenerina jätkav Juris Umbraško peab vastavalt võistkonna vanusele mõtlema sobiva mänguplaani, et „vanamehed“ kõrge tempoga liialt ära ei väsiks. Nüüd on tal korvi all kasutada lisaks Viljar Veskile ka teinegi Eesti tsenter Rain Raadik, kes ei saanud suvel küll koondise eest palju mänguaega. Näis, kas nad moodustavad nüüd kahekesi kaksiktorni, Maarjamaa Twin Towersi.

Rakvere Tarvas

Mida suudavad Andres Sõber ja Tarvas sel hooajal? (LAURA OKS)

Möödunud hooajal rahaprobleemidesse sattunud Andres Sõbra juhendatav meeskond on läbinud korraliku noorendus- ja eestindamisekuuri. Eelmisel aastal samal ajal lausa kuut välismaalast palgal hoidnud Tarval on praegu leegionäre ainult kaks. David Haughton alustab Rakveres juba kolmandat aastat ning temaga liitus äsja ülikooli lõpetanud Marcus Byrd, kes kahekesi kannavad põhiraskust.

Ülejäänud võistkonna moodustavad eestlased ning neist paljud on noored ja (loodetavasti) vihased, kuni 18aastased korvpallikooli kasvandikud. Siingi on rõõm näha, kuidas võrdlemisi noortele antakse võimalus mütata meesteklassis. Kindlasti on selles oma roll klubi finantsprobleemidel, aga iga noortele antav kogemus tuleb Eesti korvpallile kasuks.

TLÜ/Kalev

Hooaja eel kõige enam pettumust valmistanud meeskond. Muidu võiks asja võtta rahulikult, kuid „väike“ Kalev läheb ju Eestit esindama eurosarja! Koduses karikasarjas pudeneti esimeses ringis esiliigaklubi vastu, Rakveres peetud kontrollturniiril kaotati mõlemad mängud.

Eurosarja alguseni jääb kolm nädalat ning treenerid Kalle Klandorf ja Raido Roos peavad hakkama kaabust jäneseid välja võluma. Mullu läks leegionäride värbamisega hästi, sest Johnny Berhanemeskel ja Dominykas Milka olid Eesti mõistes säravad tegijad. Uued ookeanitagused tulijad peavad end tõestama, tegemist on kolme 23-25aastase mängumehega.

Omadest pakub kahtlemata huvi 18aastaste ning rohkem kui kahemeetriste Ilja Stankevitsi ja Jaanis Sirkeli areng.

TTÜ

Aasta tagasi liikus Kalev/Cramost tehnikatudengite sekka Kristjan Kitsing ja mängis sealt end Argentiina liigasse. Nüüd kuulub ekskalevlasena TTÜ ridadesse Sten Olmre, kuidas läheb temal? 21aastasel Olmrel on eeldusi kerkida mitte ainult oma satsi, vaid terve liiga säravamate tegijate sekka – näis, kas see ka õnnestub. Samamoodi on kandev osa koondislasest mängujuhil Rait-Riivo Laanel.

Üldiselt näib, et TTÜ jätkab omal tasemel. Suuri tähti taevast alla ei tooda ning pärast Kitsingu lahkumist tekitab küsitavusi eesliin. Üles antud nimekirja pikimad mehed (202 cm) on suvel koondisekogemust kogunud Toomas Raadik ja Joonas Järveläinen.

Audentes/noortekoondis

Nagu igal aastal, lendab osa Audentese liidritest laia ilma peale ning meistriliiga karastuse saab järgmine seltskond. Mõni näide: Sander Raieste siirdus Hispaaniasse, Kristian Kullamäe Saksamaale, Siim-Markus Post Rakverre. Mõne teisegi mullu Audentese ridadesse kuulunud noormehe leiab nüüd mõne teise meistriliiga klubi ridadest.