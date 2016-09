See väike nupp on vaid jäämäe veepealne osa. "Kliitori välise pea all on vars, mis lahkneb vagiina mõlemale poolele," ütleb San Diego Alvarado haigla seksuaalmeditsiini juht Irwin Goldstein. "Kliitori ulatus on tegelikult 15-18 cm."

Peenis on lihtne, märgib Men's Health . Sel on vaid paar funktsiooni ja vaid üheainsa pilguga saad kõik selle kohta teada. Aga tupp ehk vagiina on üks salapärane asi – keerukas ning mitmetahuline mehhanism, mis mehi hämmeldab. Siinkohal viis imelist fakti temakese intiimosade kohta.

Sisemine kliitor moodustab kaks "jalga", mis ulatuvad kliitorist istmikuluudeni. Kui miskit temakese sees liigub, siis liiguvad need jalad käärjalt edasi ja tagasi, umbes nagu pähklitangid. "Pähkel", mis paikneb nende vahel, on parauretaalnäärme käsnjas kude, kus mõnede teadlaste arvates asub G-punkt.

Niisiis: kui tahad seksi ajal mõjutada temakese mõnutsoone, siis ära keskendu vaid välisele kliitorile: näiteks tõsta ta misjonäripoosis padja abil ülespoole, et hõõruda ka vastu ta G-punkti ja kliitori jalgu.

2. Naised oigavad öösiti.

Journal of Sex Research'is ilmunud uuringu teatel saab umbes üks kolmandik naistest unes olles orgasmi meenutada. Kui öiseid orgasme nii sageli ei esine, siis REM-une ajal tuleb regulaarselt ette öist erutumist – öö jooksul kuni viis korda. Ja mitte ainult ta kliitor ei täitu verega, vaid kogu suguelundite piirkond. Ehk mõnikord tasub temakesele õlale koputada, uurimaks, kas ta ehk on huvitatud öisest hullamisest.

3. Vagiinas on kindel pH tasakaal.

Seda ilmselt kooli keemiatunnis ei õpetatud. Vagiina on loomulikus olekus happeline ja selle pH tase umbes 4,5. Sperma on aga aluseline, selle pH on umbes 8. See on looduse viis vagiina keskkonna neutraliseerimiseks: et su mehikesed suudaksid seal ellu jääda.

Aga liigne seks – ja me räägime siin maratonidest – võib rikkuda vagiina pH tasakaalu ning põhjustada põletikke. See ei tähenda, et ei võiks terve öö järjest hullata – aga kindlasti peaks temake saama vahepeal pissil käia, et põletikuohtu vähendada.

4. Märgus sõltub tema tsüklist.

Kui räägime erutumisest, siis ütleme, et naine "läheb märjaks". Ja põhimõtteliselt on see õige: vagiina lubrikatsioon on erutumise veretulva esimesi tunnuseid. Aga märgust mõjutab see, kus naine oma tsüklis parajasti paikneb. Kui tal on ovulatsioon, siis tekib ta vagiinasse kergemini märg ja libe vedelik. See on sisuliselt emakakaela lima, mida ovulatsiooni ajal eritatakse. Sel eritisel pole midagi pistmist sellega, kui kiimas naine on – mõnikord võib ta tunduda jube märg ka siis, kui tal tegelikult üldse seksituju pole.

Muide: vagiinas ei ole mingeid libestusnäärmeid. See, mida sa tunned, kui ta on erutunud, on tegelikult plasma, mis eraldub vagiinaseinte kapillaaridest.

"Kui sul oleks võimalik vahtida vagiinasse tema erutumise ajal, siis näeksid väikseid piisakesi. Umbes selliseid, nagu tekitab kondenseerumine suvel külmale klaasile," kirjeldab Goldstein.

5. Ka naistel esineb erektsiooni.

Kui sul läheb kõvaks, siis on see sellepärast, et su korgaskehad – erektiilse koe kaksiktoru peenises – täituvad verega. Ka kliitoril on sees oma korgaskehade paar, mis tähendab, et ka tema võib erutudes saada erektsiooni. Erekteerunud kliitor pundub, muutub tundlikumaks ja suureneb. Verevoolu kasvades avardub ka vagiina sisemus.