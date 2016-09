Keskerakonna peasekretäri ametikohalt kõrvaldatud Oudekki Loone teatas täna oma Facebookis, et ei saa toetata Kaljulaidi kandidatuuri. Loone sõnul leidis silt „laarlasest eurobürokraat“ kinnitust.

Eile kohtus Kaljulaid riigikogu fraktsioonidega ja kuigi keskfraktsiooni esimees Kadri Simsoni sõnul Kaljulaidu presidendiks valimine nende taha ei jää, on Loone arvamusel, Kaljulaidu vastused ei olnud sobivad.

Kaljulaid arvas, et esimese presidendiaasta jooksul ta pigem ei näe võimalust visiidiks Venemaale ning Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid on hetkel mõistlik poliitika. Kodakondsus probleemi Kaljulaid küll tunnistas, ent tõdes, et selleks on vaja eelnevalt ka hallipassimeestel midagi teha. Lisaks ei nõustunud ta väitega, et Eesti meedia korraldaks vihakampaaniat Keskerakonna ja EKRE vastu.

„Mina nende vastuste alusel ei saa Kersti Kaljulaidu toetada - silt "laarlasest eurobürokraat" leidis kinnitust. Ma arvan, et president peaks pingutama selle nimel, et Eesti ei oleks enam koolikiusamise ühiskond, selle nimel, et de-eskaleerida pingeid Venemaaga, selle nimel, et meie venekeelsetele elanikele kodakondsus võimaldada,“ kirjutas Loone oma postituse lõppu, selgitades oma seisukohti.

Kahte leeri jagunenud Keskerakonnas hoiab Loone Savisaare poole ning pikajaline sisetüli jõudis ka presidendivalimisteni, sest just Savisaare leeri süüdistatakse erakonna siseselt Mailis Repsi põrumises presidendivalimistel.