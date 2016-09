"Politsei tuvastas, et mõlemad juhid olid kained ja juhtimisõigusega ning jõudsid ka süü osas omavahel kokkuleppele," täpsustab pressiesindaja.

"Politsei tuletab meelde, et hommikuti, kui liiklus enne tööpäev algust tavapärasest tihedam on, siis tuleb liikluses olla veelgi tähelepanelikum ning jälgida enne manöövri sooritamist, et sellega kedagi ohtu ei seataks," rõhutab Gonjak.