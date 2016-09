USA presidendiks pürgiva miljardäri Donald Trumpi varade väärtus kahanes viimase aastaga 800 miljoni dollari võrra, vahendas BBC.

Majanduslikku kahju põhjuseks olevat kinnisvaraturu kehv olukord. Ajakirja Forbes andmetel on mehe kinnisvara väärtus kõvasi kahanenud.

Lisaks maksavad Trumpile kätte ka tema immigratsioonivastased väljaütlemised. Näiteks on temaga selle pärast koostöö lõpetanud telekanal NBC ja suur kaubamaja Macy´s.

Esmaspäevasel presidendikandidaatide teledebatil kinnitas Trump, et on väga jõukas. Lisaks rõhutas mees, et USA vajab presidenti, kes on hea ärimees. Kogu kampaania vältel on Trump välja toonud, et ta rahastab enda kampaaniat suures osas ise.

Trumpi varanduse suurus ulatub praegu hinnanguliselt umbes 3,7 miljardi dollarini.