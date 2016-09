"Spordiklubisse on vaja sõita, seal riided vahetada, trennisaali minna, pesemas ära käia, riided jälle ära vahetada ja siis tagasi sõita. See kõik võtab aega. Kodus trenni tehes läheb ajaline kulu palju väiksemaks,“ selgitab trennitarvete müüja Sportest esindaja, miks võiks teha trenni hoopis kodus.

Peale ajalise aspekti on kodus treenimine, toob ta välja, märksa odavam – jõusaali pakettide kuuhinnad jäävad 40 ja 100 euro vahele, kuid selle raha eest saab osta juba treeningvarustuse koju. "Odava raha eest ostetud võimlemismatti saab kasutada viis aastat, temaga ei juhtu midagi,“ toob esindaja näite.

Kodus treenimise vahendeid on mitmeid – nii neid, mis võtavad rohkelt ruumi kui ka väiksemaid, mille saab näiteks voodi alla lükata.

"Ühe- või kahetoalise korteri puhul on küsimus selles, kas sind hakkab ühel hetkel segama, et mingi asi on nurgas või mitte. Kui sul on täiesti ükskõik, siis sobib trenažöör väga hästi,“ toob sporditarvete ekspert välja. "Näiteks jooksulinte on kaht sorti: väikesed kokkukäivad ja suured. Kõik, mis on kokkukäiv, peenike ja õhuke on küll palju odavam, kuid kipub järgi andma. Nende kvaliteet pole nii hea kui statsionaarse puhul, mis on kogu aeg ühe koha peal ja stabiilne.“

Hoopis lihtsam on hankida väike trennivarustus, mille saab pärast treeningut silma alt ära panna. "Suurepärane valik on võimlemismatt, kuhu pikali heites saab teha erinevaid jala-, selja- ja kõhuharjutusi. Naistele sobivad ideaalselt ka väiksemad hantlid või randme- ja jalaraskused. Mati peal saad teha väikeste raskuste ja tõstetega ära kogu keha treeningu,“ soovitab Sportesti ekspert.

Üks põnev treeningvahend on tema sõnul ka graatsiaketas. "See on mõeldud kerelihaste treenimiseks ning koordinatsiooni ja tasakaalu arendamiseks. Sellega keerutades treenid kõhtu ja selga, mis on eriti tähtis just naistele,“ räägib ekspert.

Veel üks kaval treeningvahend on lõuatõmbekang. "Selle saab paigaldada trenni ajal ukse vahele ning plussiks on see, et ei ole ühtegi kruvi vaja puurida,“ toob ta välja.

Kokkuvõtvalt nendib ekspert, et kui peab tooma välja kolm baasasja, mis võiksid olla koduses trennivarustuses, ütleb ta: matt, raskused ja hüppenöör.

Uudne hüppenöör, millega hüpates pole vaja keskenduda sellele, et nööriga vastu jalga ei saaks.

Kuidas aga motiveerida end kodus treenima, kui mugav diivan on sealsamas kõrval? "Küsimus on ikkagi tervislikes eluviisides. Et elada kvaliteetset elu ja tunda rõõmu, tuleb ka füüsiliselt terve ja vormis olla. Trenni ajal võiks panna muusika mängima, mis looks meeleolu ja tooks mõnusa energiavoo,“ soovitab ta.