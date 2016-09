USA luure keskagentuuri CIA direktor John Brennan nõustus, et seadus seob riigi julgeolekut kaalukalt ning sel on potentsiaalselt tohutu negatiivne külg.

Kongressi seadus JASTA (The Justice Against Sponsors of Terrorism) avab ohvrite perekondadele võimaluse kaevata iga Saudi Araabi valitsusliige kohtusse, keda kahtlustab, et see mängis rolli 11. septembri terrorirünnakus.