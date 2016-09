Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmise osakonna vanemteaduri Merike Henno sõnul on lehmapiim toitainetihe nutikas toit, mille asendamine teiste toiduainetega on küllaltki keeruline.

Tema sõnul on viimaste aastakümnete jooksul analüüsitud väga põhjalikult piima koostiskomponentide sisaldust ning leitud, et piima pea 100 000 ühendi seas leidub hulganisti selliseid toitaineid, mida teistes toiduainetes ei ole, on vähe või mille omandamine muust, eriti taimsest toidust on oluliselt raskem.

„Loodus on andnud piimale just sellise koostise, et sellest saab väga mitmeid organismi normaalseks toimimiseks vajalikke toitaineid sh mineraalaineid ja mikroelemente. Toitained, mille päevasest soovituslikust tarbimisest võivad piim ja piimatooted katta üle 20% on järgmised: valk, kaltsium, fosfor, magneesium, kaalium, tsink, jood, vitamiinid A ja K ning mitmed B-grupi vitamiinid. Lisaks on organismil tänu piima erinevate komponentide koosmõjule ka kõike head ja vajalikku väga lihtne omandada,“ selgitas Henno.