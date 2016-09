Kuigi igaühel on laul, mis paneb jala tatsuma ja peletab halva tuju, on teadlased leidnud, et vaid üks laul maailmas suudab teha kõik inimesed õnnelikuks.

Missouri Ülikooli teadlased leidsid, et Queeni 1978 aasta hitt Do not Stop Me Now suudab rõõmu tuua kõigile, vahendab Metro.

Selle uuringu tagamaad lähevad 2013. aastasse, mil teadlased leidsid, et muusika kuulamine sõltumata žanrist teeb inimesed õnnelikuks. Nüüd avastas neuroloog Jacob Jolij õnnelike laulude valemi, uurides 50 aasta jooksul avaldatud 126 laulu. Ta küsitles ka üle 2000 inimese, uurides, mis laul teeb neid õnnelikuks.

Ilmnes, et inimestele meeldivad üldisemalt tempokamad laulud, kuid sellised, mille tempo erineb keskmisest poplaulu tempost. Ka peab see laul olema natuke keerulisem, kui vaid kolmel akordil põhinev.

Just nii arvas ka kaks kolmandikku uuringus osalenuist, kes hääletas neid õnnelikuks teinud lauluks Queeni Do not Stop Me Now.