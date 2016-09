Makedoonia võrkpallikoondis, kes peale Eesti võitu tšehhide üle jäi ilma teisest kohast, mis viinuks nad play-off´i, esitas peale meie meeste võitu protesti.

"Olime Eesti ja Tšehhi vahelises kohtumises tunnistajateks väga ebasportlikule käitumisele, mis on vastuolus võrkpalli väärtustega," algab makedoonlaste protestikiri.

"Vaatamata sellele, et kohtumine oli äärmiselt tähtis, otsustasid tšehhid mängida oma teise meeskonnaga. See omakorda andis eestlastele palju suurema võimaluse mäng võita."

"Makedoonia võrkpallikoondis on üle 10 aasta vaeva näinud ja kulutanud palju raha. Paljud sportlased on oma karjääri lõpuosas ja need võisid olla ühed viimased mängud rahvuskoondises. Osalemine EM-il oli paljude makedoonlaste unistus."

"Palume südamest reageerimist sellisele reeglite rikkumisel, et see enam ei korduks ning ei kahjustaks võrkpalli, kui puhta spordi, üldpilti," lõppeb makedoonlaste protestikiri.