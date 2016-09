Paljud inimesed haaravad hommikul kinnisilmi käe kohvitassi järele, sest ei suuda enda sõnul enne aroomika joogi rüüpamist end liigutadagi. See on aga üks märk sellest, et inimene võib langeda kofeiinist sõltuvusse.

Tegelikult on asi päris hull, sest kofeiini leidub lisaks kohvile tänapäeval ka karastusjookides, šokolaadis, energiajookides, tees ja ka näiteks erinevates närimiskummides. See tähendab, et me tarbime tõenäoliselt teadmatusest liiga palju kofeiini ja keha annab märku, kui meil pole seda piisavalt, kirjutab Self ja toob välja märgid, mis näitavad, et oled kofeiinist sõltuvuses. Neid märke tuleb tunda, sest kohvi on tervisele kasulik vaid mõõdukalt tarvitatuna.

1. Kui sa hommikul kohvi ei joo, hakkab su pea valutama. See on kofeiinisõltuvuse tavalisim ja levinuim sümptom. Arvatakse, et 50% kohvihoolikutest valutab kohvi mittejoomisel hommikuti pea.