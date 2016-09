Enamik inimesi kaldub potil istudes ettepoole küürutama. Kakamise mõttes pole see hea, sest see asend muudab jäätmetest vabanemise keerukamaks ja sunnib sind rohkem pingutama.

WC on selline koht, kus ei kiirustata. Aga ehk oled märganud, et su jalalaba või jalg ise kipub seal asjatades ära surema. See torkiv tunne ilmneb siis, kui oled liiga kauaks – ja mitte heas asendis – istuma jäänud.

Küürus asend on halb ka su vaagnas paiknevatele närvidele.

See surub närve kokku ja takistab verevoolu neisse. Need närvid ulatuvad jooksevad alla jalalabadeni välja ja kehv verevool võib põhjustada kirvendust ka allpool.

Kui istuda sellises poosis 10-15 minutit, siis on see enamiku meeste jaoks piisav, et hakata torkivat tunnet tundma.

Veelgi tõenäolisemalt surevad su jalad, kui oled kondine tüüp. Põhjuseks on see, et keharasv polsterdab su jalgades olevaid veresooni ja ei lase neid kokku suruda, kui sa istud. Aga kui sul seda polsterdust pole, siis surutakse su veresooned kokku, põhjustades probleeme verevoolus ja nii ka kirvendavaid jalgu.

Enamikul juhtudel pole nõelte tundmine kemmergus olles midagi sellist, mille üle muretseda.

Aga siiski saad proovida seda ära hoida. Võid osta vidina, mida nimetatakse õhusõõrikuks – see on täispuhutav seadeldis, mis annab su tagumikule polsterdust ja parandab verevoolu jalgades.

Aga see kõik ei anna sulle luba jääda vetsu laagrisse. Kui veedad seal liiga palju aega – eriti kui punnitad –, siis võivad sind tabada ebameeldivad seisundid nagu hemorroidid, verejooks või isegi rebend su pärasooles, mida kutsutakse anaallõheks.