Poisikese nägu on kortsuline ja tema silmad on punnis.

Kohalikud arstid selgitavad, et tegu on haruldase haigusega, mida teatakse nime all progeeria, vahendab Metro.

"Me saame jumalat ainult tänada. Ei ole põhjust mu poja seisundi pärast olla õnnetu. Me aktsepteerime teda täpselt sellisena. Me oleme õnnelikud, et meie perre sündis poeg," tunneb farmeri ametit pidav isa poja üle uhkust.