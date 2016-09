Maailma teleekraane vallutab Ukraina teleseriaal "Nuuskija", mille järgmist hooaega filmitakse Tallinnas.

Kirill Käro nimi ei vaja tutvustamist meist ida pool paiknevas kultuuriruumis, vahendas Menu ETV saadet "Ringvaade". Tegu on Tallinnast pärit näitlejaga, kes on viimase viie aastaga saavutanud venekeelses maailmas mõõtmatu tuntuse.

Kirill Käro rääkis "Ringvaatele", et saab eesti keelest suuremalt jaolt veel aru, aga rääkida selles keeles on juba raske, sest ta on juba 11 aastat Venemaal elanud.

Käro lisas, et Venemaal peetakse teda perekonnanime pärast ikkagi eestlaseks.