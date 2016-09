Vabaerakonna fraktsiooni aseesimehe Andres Ammase sõnul on 2017. aasta eelarve täis näivusi, mitte sisulisi vastuseid Eestit vaevavatele aeglasele majanduskasvule, sotsiaalsele kindlustundetusele ja haprale sisejulgeolekule.

„Valitsuse poolt Riigikogule üle antud eelarve püüab imiteerida ettevõtluskeskkonna parandamist - tegelikult ei tunneta ettevõtjad sotsiaalmaksu ülipisikesest 0,5-protsendilisest langetamisest tulenevat võitu, aga sotsiaaleelarvesse tekib haigekassa puudujäägi taustal pirakas auk. Meie hinnangul sotsiaalmaksusüsteem vajab terviklikku ja julget lahendust – sotsiaalmaksu lae kehtestamine ja selle miinimumi asendamine tunnipõhise maksuarvestusega,“ ütles Ammas.

Andres Ammase sõnul imiteeritakse ka sotsiaalse heaolu suurendamist. „Raha külvatakse lennukiga, eristamata vähem kaitstud elanike rühmi.“

„Kolmeprotsendiline politseinike, päästjate ja piirivalvurite palgafondi kasv on keerulise julgeolekukeskkonna tingimustes väga nõrk samm, see katab vaevu hinnatõusu. Meie turvalisuse paranemine järgmisel aastal on samuti näivus. Sisejulgeolek on kaitsekulutuste kõrval endiselt vaese sugulase rollis. On aeg rääkida julgeolekust tervikuna kui prioriteedist, mitte ainult hoobelda, et kaitse eelarve on tasemel,“ lõpetas Vabaerakonna saadik.