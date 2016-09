Eile õhtul pidas Rakvere Tarvase meeskond karikasarja 1/8 finaalmängu Tartu/Kalev Estiko vastu ning pidi tunnistama esiliiga meeskonna 89:79 paremust.

Kuivõrd tartlased mängivad Rakverest aste madalamal said nad enne kohtumise algust visata kolmepunkti viskeid, kus nad endale 15 punktilise edu teenisid. Estiko meestel õnnestus edu hoida ning lisaks esimesele veerandajale võideti ka kolmas periood.

Rakvere resultatiivseim oli Marcus Byrd, kes viskas 26 punkti ja hankis 17 lauapalli. Siim-Markus Post panustas 24, Oliver Metsalu 18 punktiga.

Võitjate poolelt oli edukaim Mihkel Allorg 18 punkti ja 9 laupalliga. Artur Liivi kontosse jäi 17 silma.

Korduskohtumine Rakveres peetakse homme kell 19.