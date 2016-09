Üks esmaspäevasel Helsingi kontserdil olnud Justin Bieberi fänn sai rohkem, kui maksnud oli, sest megastaar aevastas talle keset laulu otse näkku!

Contactmusic.com kirjutab, et keset lugu "What do you mean" tuli Bieberile peale aevastus. Kõik käis nii kiiresti, et laulja ei jõudnud kättki suu ette panna, taskurätiku otsimisest rääkimata. Täiesti nähtava suurusega tatiklimp maandus otse kontserdit nautima tulnud muusikahuvilisel.

Muusik oleks ehk pidanud oma esirea pileti ostnud soomlasele eraldi "Sorry" laulma. Kuigi võib ju olla, et tegemist oli nii suure fänniga, kes oskab maailmakuulsa staari DNA-klompi hinnata!