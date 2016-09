Venemaa ja Hiina vahel puhkeb tuumasõda. Vene lehtedes ilmuvad suured pealkirjad: "Hiina pool tulistas välja kolm tuumapommi. Hävitatud on kolm linna. Surnuid on viis miljonit pluss 20 miljonit haavatut."

Möödub kolm päeva. Hiina leh-tedes ilmuvad pealkirjad: "Venemaa tulistas välja kummipommi. Hävitatud on 18 linna, pomm jätkab hüppamist."