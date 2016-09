USA-s Lõuna-Carolinas hukkus täna koolitulistamises üks ja sai viga kaks inimest.

Tulistamine toimus Andersoni maakonna algkoolis kell 14 kohaliku aja järgi.

Praegu on teated vahejuhtumi kohta veel vastuolulised, kuid on teada, et haavata saanud on lapsed ja kooli lähedalt on leitud surnud mees.

Üks kahtlusalune on ka kinnipeetud.