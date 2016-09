Kui riigikogu valib esmaspäeval presidendiks Kersti Kaljulaiu, saame endale sportliku, tubli ja hoolsa presidendi härra, kes oskab kodu korras hoida ja märga pesu naljalt pesumasinasse vedelema ei jäta.

Erinevalt kampaania täismaratoni läbinud presidendikandidaatidest ei ole kahe päeva eest välja käidud ja eile kandideerimisele lõpliku jahsõna öelnud Kersti Kaljulaid oma perest palju rääkinud. Pole olnud ka eriti põhjust küsida.

Kuna presidendi abikaasa staatus on aga presidendi ametihüvede seadussegi sisse kirjutatud ja traditsioonilisi iseseisvuspäeva vastuvõtte ei kujuta eesti inimene ilma abikaasata ette isegi siis, kui esipaarilised sarvi kannavad, võiks küsimusi abikaasa kohta pidada isegi natuke õigustatuks.

PRESIDENDIKANDIDAADI ja tema abikaasa tagala: Kersti Kaljulaiu maja Tallinnas Nõmmel. Tema abikaasa Georgi-Rene Maksimovski on vabariigi presidendi vastuvõttudelt kõrvale hoidnud, kuid osalenud aktiivselt rahvaspordiüritustel. (Arno Saar)

Kersti Kaljulaid on seni Eesti Päevalehe Laupäevalehele jaanuaris antud intervjuus napilt nimetanud, et tal on täiskasvanud tütar (doktorant ehituse valdkonnas) ja poeg (IT-spetsialist) esimesest abielust ning kaks väiksemat poega (11- ja kuueaastane) praegusest.