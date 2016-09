"Need inimesed minu ümber on teinud selle otsuse minu eest. Ei ole tagasiteed," ütles Kersti Kaljulaid eile riigikogu vanematekoguga ühes reas istudes. Riigikogu esimees Eiki Nestor on kindel, et Kaljulaiul on riigikogus üle 68 toetaja ja eile õhtuks saadi kokku ka 21 allkirja kandidatuuri esitamiseks.

Euroopa Kontrollikoja saadik Kersti Kaljulaid kohtus eile kõigi kuue riigikogu fraktsiooniga.

Sellele järgnenud pressikonverentsil kinnitasid erakondade esimehed, et kandidaati toetatakse. Isamaa ja Res Publicat esindav Priit Sibul ütles, et erakond toetas Kaljulaidu juba esmaspäeval ja eilne kohtumine vaid kinnitas varasemat arvamust.

Keskerakonna nimel ütles Kadri Simson, et nende liikmed teevad otsuse iseseisvalt. Negatiivsemalt on meelestatud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kes leidis, et Kaljulaiu maailmavaade on nende omast mõneti erinev.