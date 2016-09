Alles mõni nädal tagasi murdis end vaadatavuse esikümnesse uus Evelin Ilvese jutusaade, mille esimest osa jälgis lausa 117 000 silmapaari. Pärast seda on aga eksesileedi, keda reklaamiti sügishooaja eel kui Eesti oma Oprah’t, kadunud pingereast ühes saatega nagu vits vette. Sama müstiliselt on tipust põrmu varisenud tõsielusõu "Eesti selgeltnägijate tuleproov", mis veel 2009. aastal troonis edetabelis esikohal, kuid nüüd ei pääse tabelis isegi mitte viimaseks.

Meediaõppejõud ja teleprodutsent Jüri Pihel ütleb, et "Evelini" puhul ajas vaatajad teleri ette arvatavasti uudishimu endise presidendiproua uue ettevõtmise vastu ja selle rahuldaski juba esimene saade.

"Evelin on ju üks Eesti tuntumaid naisi ja kui üks tuntumaid inimesi hakkab tegema midagi, mis on kõigile kättesaadav, on huvi väga suur." Kui aga uudishimu on rahuldatud, hakkab inimene Piheli sõnul juba rohkem valima, mida telerist vaadata. See aga ei tähendavat, et vaataja saates pettus.

"Televisioonis tuleb saade ju ühel kindlal ajal, aga inimesel on nii palju valikuid – meil on üle 30 eestikeelse ja eestikeelsete subtiitritega kanali. Tõenäoliselt pole see saade, mille vaatamiseks elu seisma jääks."