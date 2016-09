B-alagrupp

Istanbuli Besiktas - Kiievi Dinamo 1:1 (29. Quaresma - 65. Tsigankov)

Quareeessmaaaaa vurdu gol olduuuu #Quaresma #Goal Arenadaki İlk Şampiyonlar ligi goluu pic.twitter.com/pT6ZtvWTO2 — Kamil Ozan Adak (@kamilozanadak) September 28, 2016

Napoli - Lissaboni Benfica 4:2 (20. Hamšik, 51., 58. Mertens, 54. pen Milik - 71. Guedes, 86. Salvio)

Napoli polnud kunagi varem Meistrite liiga mängus nelja väravat löönud. Pildil avavärava autor Marek Hamšik. (Reuters / Scanpix)

Tabeliseis: 1. Napoli 6 punkti, 2. Besiktas 2, 3. Dinamo 1, 4. Benfica 1.

C-alagrupp

Mönchengladbachi Borussia - FC Barcelona 1:2 (34. Hazard - 65. Turan, 74. Pique)

Kuigi kahe nädala taguste tulemuste põhjal võis arvata, et Barcelona rebib Borussia ribadeks, siis reaalsus oli teine. Hirmkõvas hoos Thorgan Hazard viis avapoolajal sitkelt mänginud kodumeeskonna juhtima. Lionel Messita Barcelonal oli tükk tegu, et sakslaste väravalukk lahti muukida, ent lõpuks võeti jõuga siiski oma. Küllalt napp pääsemine.

Neymar on kahe mänguga jaganud viis resultatiivset söötu (täna üks). Sama palju andsid mullu vastava edetabeli tipus trooninud Kingsley Coman ja Alexis Sanchez terve hooajaga. (Reuters / Scanpix)

Glasgow Celtic - Manchester City 3:3 (3., 47. Dembele, 20. ov Sterling - 12. Fernandinho, 29. Sterling, 55. Nolito)

Hullumeelne triller! Kuigi Celtic mängis kolm korda eduseisus maha, on nende fännidel põhjust rahuloluks. Avavooru häbi (0:7 kaotus Barcelonale) küüriti korralikult maha ning näidati, et vaikimisi Glasgow'st kolme punkti tabelisse ei saa.

Kõige huvitavam tolle skoori juures on fakt, et sellega sai otsa Pep Guardiola ideaalne seeria Manchester City peatreenerina. Nimelt oli Guardiola võitnud City'ga kõik 10 senist võistlusmängu. Ilmselt ei osanud ükski City fänn oodata, et ilus seeria lõppeb Glasgow's...

Moussa Dembele mate what a goal pic.twitter.com/81fgjJYVfi — Alex (@Alex_is_Sanchez) September 28, 2016

Tabeliseis: 1. Barcelona 6 punkti, 2. City 4, 3. Celtic 1, 4. Borussia 0.

D-alagrupp

Madridi Atletico - Müncheni Bayern 1:0 (35. Carrasco)

Kevadise poolfinaali kordus oli märksa vingem ja hoogsam kui tabloo näitab. Mõlema meeskonna väravavahid pidid nii mõnigi kord endast parima anda, et nahkkera puurist eemal hoida.

Kaks korda tuli Bayernile appi ka väravaraam: Fernando Torres lõi paarilt meetrilt peaga posti ning Antoine Griezmann virutas 84. minutil penalti latti. Atletico mehed on nüüd Meistrite liigas eksinud kolmel viimasel penaltil.

Yannick Carrasco kerkis õhtu kangelaseks. (Sergio Perez)

FK Rostov - PSV Eindhoven 2:2 (8., 37. Poloz - 14. Pröpper, 45+2. de Jong)