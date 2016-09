1. jaanuarist 2016 keelatud ainete nimekirja kuuluvast meldooniumist on Eesti meedias heietatud vaat et rohkemgi kui meie sportlaste meeliülendavatest kordaminekutest tiitlivõistlustel.

Siiani oli ju mõnus parastada venelasi, kes just selle ainega dopingukontrollis massiliselt põrusid. Nüüd on selgunud, et ka viie Eesti sportlase uriiniproovist on leitud meldooniumi jälgi.

Ometi põletavat uudist polegi. Sihtasutuse Eesti Antidoping juhatuse liige Elina Kivinukk teatas Eesti Päevalehele: 30. juunil andis Maailma Antidopingu Agentuur (WADA) välja eraldi juhise, kuidas tuleb meldooniumiga seotud juhtumeid tõlgendada. Nende reeglite põhjal võib tõdeda, et hämarasse valgusvihku sattunud eestlased ei ole keelatud ainega patustanud ja nende nimede avalikustamine oleks ebaeetiline.

Kahjuks on Eesti ühiskond nii väike, et eilse tööpäeva lõpuks tiirutas siseringis vähemalt ühe tuntud sportlase nimi. Siinkirjutaja kordab veel: praegu oleks äärmiselt vastutustundetu kellelegi vihjata. Pigem tasub end panna õnnetute sportlaste rolli ja mõelda, milline vapustus tabas neid päeval, kui esmane õõvastav teave kohale jõudis. Teed justkui kõik õigesti, ent satud ikka luubi alla!