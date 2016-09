Raske õppustel, kerge lahingus! "Ellujäämiskursuseks“ võib selle sõna heas tähenduses nimetada ka harjutamist ujumisklubis Garant Dmitri Kapelini treeneripiitsa all. Rio olümpial esindasid Eestit just tema hoolealused Martin Allikvee ja Maria Romanjuk. Daniel Zaitsevil jäi olümpiapiletist väga vähe puudu.

12 aastat tagasi Kapelini juhendamisel harjutama hakanud Romanjuk ütleb otsekoheselt, et varem oli treener päris kuri ja andis häälepaeltele voli. "Aga siis oligi vaja minu peale karjuda,“ räägib piiga. "Viilisin, ei ujunud neid aegu, mida ta tahtis. Sain temast aru!“

Praegu, kui Romanjukil on majanduslikult keerulised ajad ja ta sõidab Rocca al Marest ühistranspordiga Lasnamäele treenima ning kulutab sellele kolm tundi päevas, imestavad paljud, miks Eesti edukaim naisujuja mõnes kodulähedases basseinis vormi ei timmi.

"Ütlen neile, et mul on treener, keda usaldan,“ arutleb Romanjuk. "Ta on juba mitu aastat Eestis kõige parem. Enam ta minu peale ei karju. Kui mul trennis midagi välja ei tule, siis räägime, miks nii on. Ta on nagu teine isa, paneb elu paika, et ma lollusi ei teeks.“