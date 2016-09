IMEARST: Dr Zhang leidis kolme inimese DNA abil loodud pisipoisi mitokondreid analüüsides, et mutatsiooni sisaldab neist vaid 1%. Loodetavasti on see piisavalt väike protsent ja lapsel terviseprobleeme ei teki. Kuna tegu on poisslapsega, siis oma tulevasele lapsele ta haigust edasi anda ei saa. (New Hope Fertility Centre)