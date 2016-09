Ott Sepp tuleb peatselt välja stand-up komöödiaga "Suur rõõm väikestest asjadest", mille esietendus toimub Tallinn Comedy Festivalil viiendal oktoobril.

Sepp ütles, et etendus sai tõuke stressis elamisest, mis pani ta keskenduma elu pisiasjadele, vahendas ERR uudisteportaal.

"Ma olen kogu aeg stressis, ma olen praegu ka stressis. Isegi kui ei ole mingit põhjust, mingit deadline´i tulemas, kogu aeg on mingi selline pulk seljas ja kiire kuskile," muretses Sepp ja lisas, et isegi kui ta looduses rahuneda püüdis, siis ta ikkagi mõistis, et kui ta stressist vabaneb, tekib teistpidi stress.