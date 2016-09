Riigi Ilmateenistuse teatel liigub lähipäevil Eesti suunas madalrõhulohk, mis toob endaga kaasa vihmasajud ja tormituuled. Neljapäeva öö hakul madalrõhulohk ühes tihedama sajuga eemaldub ja pärast keskööd saartest alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub edelasse ja läände ning nõrgeneb 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s, öö hakul võib Virumaa rannikul puhanguid veel 15 m/s olla. Õhutemperatuur on 7..12, rannikul kuni 14 kraadi. Päeval lisandub Põhja-Euroopat katva võimsa madalrõhuala süsteemi uus osatsüklon, mis liigub Atlandilt üle Shetlandi saarte Norra rannikule ja laieneb jõuliselt üle Skandinaavia ja Läänemere. Pärastlõunal algab Eesti rannikuvetes ja hiljem ka sisemaal kiire edelatuule tugevnemine, õhtul on sisemaal puhanguid 15, rannikul 20 m/s, vastu Läänemere ääres hilisõhtul kuni 23 m/s. Uus sajuala jõuab pärastlõunal saartele ja laieneb õhtul üle Eesti. Õhutemperatuur on 14..17 kraadi.

Reede ööks tekib Skandinaavia kohale uus osatsüklon ja liigub Botnia lahele, päeval edasi Lapimaale ning selle lõunaservas on öö sagedaste vihmahoogudega (saju tõenäosus valdavalt kuni 75%), päeval on sajuhooge hõredamalt. Lõõtsub väga tugev edelatuul, puhanguid on sisemaal 15-18 m/s, üksikutes kohtades pole välistatud kuni 20 m/s, rannikul 25 m/s, vastu Läänemerd ning Soome ja Liivi lahel on võimalikud puhangud kuni 28 m/s. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 13..16 kraadi.

Laupäeval jääb madalrõhkkond Skandinaavia põhjatipu lähistele tiirlema ja selle lõunaserv ulatub ikka üle Läänemere. Öösel on selle mõju veel tugev - edelatuul ulatub ikka puhanguti 15, rannikul 20 m/s, pärast keskööd annab tuul veidi järele, aga rahuneb alles päeva jooksul. Vihmahooge on hõredalt (saju tõenäosus valdavalt 25%, Lääne-Eestis ja põhjarannikul üle 50%). Õhutemperatuur on öösel 8..13, päeval kuni 15 kraadi.