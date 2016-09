Tanel Kangert (Astana) lõpetas täna 97. korda peetud Milano-Torino ühepäevasõidu (186 km) 35. mehena. Teine stardis olnud eestlane, Rein Taaramäe (Katjuša) veeres üle finišijoone 91. ratturina.

Sõidu võitis Kangerti meeskonnakaaslane Miguel Angel Lopez ajaga 4:13.36. Lopezit abistanud Kangert kaotas Kolumbia ratturile lõpuks nelja minuti ja 21 sekundiga, Taaramäe 11 minuti ja 39 sekundiga.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Super victory and super podium for <a href="https://twitter.com/SupermanlopezN">@SupermanlopezN</a> born in 1994 he is already a winner! <a href="https://twitter.com/hashtag/MilanoTorino?src=hash">#MilanoTorino</a> <a href="https://t.co/4aRQJg1cId">pic.twitter.com/4aRQJg1cId</a></p>— Astana Pro Team (@AstanaTeam) <a href="https://twitter.com/AstanaTeam/status/781138628491829250">September 28, 2016</a></blockquote>

Finišisse jõudis 142 alustajast vaid 97.