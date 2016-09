Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan avas ETV saatele "Pealtnägija" pisut oma Liverpooli elu telgitaguseid. Muuhulgas pajatas Viljandist pärit keskkaitsja paar vahvat lugu, mis Inglismaal kuulsusega kaasneb.

"20-30 minutit jalgpallijuttu kannatab ära taksos, aga ükskord mingi India vend hakkas Youtube'i videot või midagi tegema, et sõidan siin praegu Ragnar Klavaniga jne," rääkis Klavan "Pealtnägijale". "See oli küll liig. Esiteks on see väga ohtlik ja teiseks ebameeldiv."

Teine kentsakas fänniseik: "Aasiast pärit vanem meesterahvas tuli pärast hommikusööki minu juurde ja küsis ilusti, kas võib pilti teha. Aga ta ei olnud nutitelefoniga eriti sina peal ja tal tuli ette viimane kaameraga tehtud pilt, kus olin mina hommikust söömas. Siis ta kohmetus ja vabandas, et sellise pildi tegi."

Klavani (ja tema meeskonnakaaslaste) täpne aadress on saladus, mida Liverpool üritab hoolikalt varjata. Põhjuseks nii fännid kui kõmupiltnikud. Näiteks, kui perekond Klavan soovib interneti vahendusel midagi tellida, siis palus klubi paki tellida Melwoodi ehk Liverpooli treeningkeskusesse.

Klavanite korterinaaber on teine suvine ost, 25aastane poolkaitsja Georginio Wijnaldum. Kuidas hollandlane naabrimehena on? „Probleeme on, probleeme on," sõnas Klavan lõbusalt. "Ta on nooremat tüüpi ja seinad on suhteliselt õhukesed. Mõnikord kostub muusika läbi seinte, siis tuleb sõnum saata ja ta võtab rahulikumalt."