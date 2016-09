Eesti käsipallikoondise vasakukäeline pommitaja Dener Jaanimaa vahetas Saksamaa Bundesligas klubi ning sõlmis 2018. aasta suveni kestva lepingu MT Melsungeniga.



Jaanuari lõpus Saksamaa superklubi THW Kieliga liitunud 27aastane Jaanimaa mängis möödunud hooajal Kieliga Meistrite liiga finaalturniiril ning võitis Saksamaa meistrivõistlustel pronksmedali.



Kevadel Kieliga lepingut pikendanud Jaanimaal on head lootused Melsungenis rohkem mänguaega teenida. Kielis oli ta oma positsioonil neljas number ning teenis mänguaega väga episoodiliselt.



Melsungeni kodulehe teatel on Jaanimaa uue tööandja jaoks paremsisemise positsioonil Saksamaa koondislase Michael Mülleri varumees. Melsungen vajas täiendust seetõttu, et hiljuti TuS N-Lübbeckest sellele positsioonile hangitud Gabor Langhans sai viga.



MT Melsungen hoiab Saksamaa meistrivõistlustel viie vooru järel kahe punktiga 18 meeskonna seas 15. kohta. Möödunud hooajal sai klubi Kieli järel Bundesligas aga koguni 4. koha.



Jaanimaa kannab uues klubis särginumbrit 24 ja peaks debüüdi tegema juba laupäeval, kui Melsungen võõrustab FRISCH AUF! Göppingeni.