Poiss toimetati algul kohalikku haiglasse. Seal tõdesid arstid, et olukord on tõsine ja poiss viidi helikopteriga Kölni haiglasse.

Sealsed arstid informeerisid kella 18 paiku politseid, sest Ericu vigastused viitasid jõhkrale vägivallale. Keegi oli teda väga tugevalt peksnud pähe ja ülakehasse. Poisil on tõsised kolju- ja kopsuvigastused. Ema istub pidevalt tema voodi juures.

Ajaleht Kölnische Rundschau kirjutas eile viitega isale, et endiselt kunstlikus koomas olev Eric reageerib häältele.

Juhtunut uurib mõrvakomisjon

Euskircheni koolimajas toimunud peksmisjuhtumit uurib Bonni mõrvakomisjon. Esmalt tunnistati kahtlusaluseks 12aastane Till (nimi muudetud), kes kuulati laupäeval politseijaoskonnas vanemate juuresolekul üle. Kriminaalvastutusele seda poissi võtta ei saa, sest ta on alla 14aastane.

Esmaspäeval tunnistas peksmist pealt näinud koolipoiss, et süüdi on veel teinegi koolipoiss, kes on samuti vaid 12aastane. Ka teine kahtlusalune kuulati politseijaoskonnas üle ja uurijate sõnul leidsid kahtlused kinnitust.

Uurijad ei ole toimunust seni detailsemalt rääkinud. Ajakirjanikud on aga välja uurinud, et enne tüli puhkemist mängisid poisid Jaapani piltkaardimängu Yu-Gi-Oh . Kuna Eric kogu aeg võitis, siis muutusid tema kaaslased tigedaks ja lasid lõunavaheajal lõpuks käiku rusikad ja jalad.

Euskircheni kooli veebi­leheküljel teatab kooli juhtkond, et nad on juhtunust väga ehmunud ja puudutatud ning loodavad, et peksa saanud õpilasel läheb juba varsti paremini.

Kooli juhtkond lubab ka igati toetada kannatanu vanemaid ning samuti prokuratuuri ja politsei jooksvaid uurimistoiminguid. Samas avaldatakse ka lootust, et uurimine toob võimalikult kiiresti selguse.

Kooli juhtkond palub ühtlasi suhtuda mõistvalt tõsiasja, et nemad ei tohi juhtunu kohta mingeid ütlusi anda.

Koolis käisid nädala algul õpilastega vestlemas psühholoogid.

Peksjad jäävad nooruse tõttu karistuseta

Ajaleht Bild kirjutab, et oma nooruse tõttu peksjaid kriminaalvastutusele võtta ei saa. Küll on aga tsiviilõiguse järgi teoreetiliselt võimalik nende vanematelt sisse nõuda valuraha või kahjutasu.

Ajaleht Süddeutsche Zeitung kirjutab seoses Euskircheni juhtumiga, et sedavõrd jõhker peksmine on Saksamaa koolides haruldane ja statistikale tuginedes on koolivägivallajuhtumid viimastel aastatel vähenenud.