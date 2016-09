Hollandi juhitud rahvusvaheline kriminaaljuurdluse uurimisrühm (JIT) tutvustas eile Utrechti lähistel Nieuwegeinis uurimisraportit, milles kinnitatakse, et lennukompanii Malaysia Airlines reisilennuk Boeing 777-200 tulistati 17. juulil 2014. aastal Ida-Ukraina taevas alla Vene õhutõrjekompleksi BUK maa-õhk-tüüpi raketiga. Õhutõrjekompleks pärines Venemaalt ja rakett tulistati välja venemeelsete mässuliste valduses olnud Pervomaiski külast. Pärast raketi väljatulistamist viidi BUK Venemaale tagasi.

Hollandi ohutusamet avaldas juba mullu 13. oktoobril uurimisraporti, milles tõestati, et saatuslik lask tehti Vene õhutõrjekompleksi BUK maa-õhk-tüüpi raketiga, mis plahvatas umbes meetri kaugusel lennuki kokpitist.

Samas raportis märgiti, et rakett lasti välja Ida-Ukraina territooriumilt, mille pindala on 320 ruutkilomeetrit. Seejuures lisati, et täpse tulistamiskoha selgitamine vajab veel uurimist.

Tänaseks on lisauurimine välja selgitanud, et Venemaale kuulunud rakett tulistati välja mässuliste territooriumilt.

Uurimise käigus on samuti identifitseeritud sadakond operatsiooniga seotud isikut. Konkreetseid nimesid veel ei nimetatud, kuid uurijad usuvad, et süüdlased on võimalik kohtu ette saata.

Eile raporti avaldanud uurimisrühm koosneb Hollandi, Belgia, Ukraina, Austraalia ja Malaisia uurijatest. Kahe aasta jooksul on räägitud 200 tunnistajaga.