Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liige Sven Mikser tõdes, et kunagine Eesti poliitika käilakuju Edgar Savisaare on muutnud parteisiseste lüüasaamiste valguses pigem illusiooniks.

"Paljud tagantjärele ajaloolised sündmused on reaalajas ja lähivaates tillukesed, triviaalsed, peaaegu labased. Edgar Savisaare lahkumine eilselt kokkusaamiselt Tallinna linnaosavanematega oli üks selliseid. Pahur vanamees väljumas koosolekutoast, olemata saanud seda, mida küsima läks. Turtsakas ja sõnaaher. Kui terav kontrast selle suurkombinaatoriga, kes alles kolm päeva varem Estonias uut presidenti tegi ja tema terviseks vahuveiniklaase kokku lõi!," kirjutas Mikser Facebookis.

Tema sõnul oli laupäevane Savisaar - võimur, kombinaator ja inimsaatuste insener - kõigest illusioon. "Virvendav ja ebatõeline peegeldus Edgari parimaist päevist paljude-paljude aastate tagant. On kummaline ja samas mõneti sümboolne, et just Reformierakonna presidendikandidaat Siim Kallas oli viimane, kes arvas, et sõlmib kokkuleppeid tõelise parteiliidri, mitte hologrammiga."

Mikseri sõnul väärinuks Edgar Savisaar paremat, kuna ta oli Eesti taastatud iseseisvuse üks arhitekte ja müüriladujaid, aga ajaloo irooniana sai just tema suurimast võidust veerand sajandit tagasi tema allakäigu algus.

"Savisaar oli revolutsiooniline rahvajuht, kes ei suutnud kunagi olla number kaks ega osanud elada ilma barrikaadideta," tõdes ta.