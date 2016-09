Kolmel eelmisel aastal autoralli maailmameistriks kroonitud Sebastien Ogier (Volkswagen) võib juba kolm etappi enne hooaja lõppu kindlustada oma neljanda tiitli. Selleks peab ta homme algava Korsika ralli võitma ning lootma konkurentide soodsaid tulemusi.

Praegu on prantslase edu tiimikaaslase Andreas Mikkelseni ees 59 punkti (169 vs 110). Et lipsata enne kolme viimast etappi püüdmatusse kaugusesse peab juhtuma alljärgnev:

1) Ogier peab Korsikal lisama oma kaukasse maksimaalsed 28 punkti (rallivõit + punktikatse võit).



2) Mikkelsen ei tohi teenida rohkem kui kolm punkti.



3) Hyundai piloodid Hayden Paddon ja Thierry Neuville (mõlemad on Ogierist 75 punkti kaugusel) ei tohi kumbki teenida üle 19 punkti.