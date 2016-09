Treener Rauno võtab täna appi kombeõpetaja. Kas treeneritel õnnestub tõelisi mehi muuta millekski, kes nad tegelikult ei ole?

Üks on aga kindel, see on ainus hetk, mil õnnestub tõelisi mehi näha ülikondades ning kuulda neid avalikult ütlemas sõnu, mida üks "tõeline" Eesti mees tavaliselt ei ütle: "Ma armastan sind!"

Viis tõelist Eesti meest julgesid endale tunnistada, et nende elu vajab muutust. Nad on töökad ja näevad vaeva, et pakkuda oma perele parimat, kuid nad on jätnud unarusse oma keha ja korralikud söömisharjumused. Treener Rauno Rikberg esitas neile väljakutse, mille eesmärk ei ole lihtsalt sporti teha ja kilosid kaotada, vaid muuta kogu nende ellusuhtumist. Seekord teeb ta treeningutes pausi ja annab neile võimaluse olla nn tõeline mees, kes oskab iga olukorraga toime tulla ja igas olukorras käituda.