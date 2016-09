Õhtuleht: Millal hakatakse Edgar Savisaare üle kohut pidama?

Martin Vallimäe, riigiprokuratuur: Riigiprokuratuur on seadnud endale niinimetatud reklaami kriminaalasjas tähtajaks 1. oktoobri pluss-miinus paar päeva. Tähtaeg oleneb kindlasti ka teistest menetlusosalistest. Järgmise nädala jooksul on loodetavasti selge, kui suur on kaitsjate hulk, kellele peame kriminaalasjas toimikud kätte jagama.

Vähem kui aastaga on riigiprokuratuur niinimetatud suure altkäemaksu kriminaalasjas kaitsjatele tõendid kätte andnud. Rahvusvahelist kogemust ja praktikat silmas pidades ei ole Eestil menetlustähtaegu sellistes asjades vaja häbeneda.

Avalik huvi selle kriminaalmenetluse vastu on arusaadavalt suur. Riigiprokuratuur mõistab endal lasuvat vastutust ja peab oma kohuseks saata kõnealune kriminaalasi kohtusse sellisel moel, et seda oleks võimalik ka kiiresti menetleda. Kriminaalmenetluse üks oluline põhimõte on, et kõik ühele isikule esitatavad süüdistused peavad olema talle üldjuhul esitatud korraga ning tal on õigus seista kohtu ees kõikide talle esitatud süüdistustega.