Eelolevat Musta Kuud seostavad paljud apokalüpsisega. Võimas Must Kuu on siis, kui Kuud katab Maa vari. See nähtus juhtub iga 32 kuu järel, kuid seekordne olevat eriti märkimisväärne seoses 1. septembri nn tuleringi Päikese eklipsiga. Siis oli Kuu Maaga samal joonel ning Päike näis Aafrika kohal tumenevat.

"Need märgid annavad teada, et Jeesus tuleb varsti. Me läheneme maailma ja kõigi inimolendite elu lõpule Maal. Iga päev tuleme me oma päästjale Jeesus Kristusele lähemale,“ arvab usklik vandenõuteoreetik sotsiaalmeedias.

Piiblisõna uurinud inimesed on leidnud Matteuse evangeeliumis ennustuse: "Kohe pärast nende päevade kannatusi Päike pimeneb ja Kuu ei anna valgust ning tähed kukuvad taevast alla ja taevased jõud vappuvad.“

Ka Luuka evangeeliumis ennustatakse seoses Päikese ja Kuu märkidega maailmale hukatust.

Teadus aga veenab inimesi, et karta pole miskit ning meie Maa jätkab normaalset pöörlemist ning elu läheb edasi nagu muiste nii Musta Kuu ajal kui ka pärast seda. Varasematele kogemustele toetudes võib teadlasi ka uskuda, sest eks kohe saabuvat maailma lõppu on ennustatud korduvalt varemgi. Eriti pööraseks läksid ennustused aastatuhande vahetusel. Uskuge või mitte, aga nii mõnedki mõistlikud, ent vandenõuteooriatele altid inimesed kogusid igaks juhuks keldrisse toidutagavara. Kui oht oli möödas, oli tagavarast hea võtta.

Must Kuu on kõige paremini nähtav läänepoolkeral Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, aga ka suuremas osas Lääne-Euroopast on seda võimalik jälgida.

Eesti Astroloogia Instituut aga vahendab astroloog Tiina Varatalu tarkusi Musta Kuu kohta. Varatalu ütleb, et Must Kuu on omamoodi "saatuse sõrm”, mis osutab meie olemuse keskmele. “Must Kuu - see lihtsalt ei pääse "päikese alla”, vaid areneb ja kasvab varjus ja hakkab saama varjunägusid. Nendes nägudes on sel juhul tumedust, eemalehoidmist, pettumust, võib-olla väljakutset, plahvatusohtlikkust, eraldatust, kohatuid reaktsioone. Temast saab justkui meie salajane omadus, mille pärast me oleme ülitundlikud, mille vangisolek meid piinab, aga mille avalikuks tulemist me kardame. See kõik tõmbab aga tugevasti tähelepanu just sellele punktile, ja on ju teada, et kus on su tähelepanu, seal on su jõud.“