Ei ole just tavapärane, et nii paljud erakonnad suudavad oma erahuvid lükata tagaplaanile ja leida ühine, tugev presidendikandidaat. Ja see on väärtus, mida ei saa põhja lasta. Meie kohtumine Kersti Kaljulaiuga veenis, et konsensuses võib tekkida ka väga tugev otsus. Facebook

Margus Tsahkna, sotsiaalkaitseminister, IRL : Presidendivalimised ei ole Vikerraadio soovikontsert, kus kõik saavad oma lemmiklugusid tellida. See aeg on läbi. Tellida isegi saab, aga eetrisse lastakse vaid üks.

Taavi Rõivas, peaminister, Reformierakond: Kersti Kaljulaid on laia silmaringiga, pikaajalise rahvusvahelise suhtluse kogemusega väärikas presidendikandidaat ning vastab nendele ootustele, mis Reformierakonnal presidendi suhtes on. ERR

Jürgen Ligi, välisminister, Reformierakond : Kuningat ei sündinud, nüüd sündigu kuninganna! Kersti on ratsionaalsuse etalon ja sellena riigipeaks suisa sobimatu, ent seda haruldaselt väärtuslikum. Tema kirg on olnud riigikorralduses, mida president siiski ei määra. Kui me pole üksteist mõistnud poolelt sõnalt, on tegu olnud sidehäirega. Eesti poliitikat oleme lahanud erakonna piire tundmata, ta võime süüvida ka julgeolekupoliitikasse on kahtlustest väljaspool. Ta muidugi on liberaal, ehkki peab seda konservatiivsuseks. Soovida julgeks talle aga ainult konservatiivset julgust, milleta liberaalsed väärtused on antiliberaalses maailmas kaitsetud. Unustage nüüd korraks väiklus, riigikogulased, Kerstist saaks asja! Facebook

Urmas Paet, Euroopa Parlamendi saadik, Reformierakond: Kersti Kaljulaid on hea valik. Kahju on vaid kogu senisest asjade käigust. Twitter

Indrek Tarand, Euroopa Parlamendi saadik: Parteilased ei peaks nüüd nagu kaevu põhjast kitkuma näppudega kruusa. Kui Eestil on vaja presidenti, siis nad saavad võtta raskekaallaste hulgast, ja see ei õnnestunud, me nägime. Selles on seadusevigu, selles on muid vigu, aga see ei õnnestunud.

Arvata, et võtame mistahes riigiametist mingi tubli ametniku, ükskõik kui tubli, ja nimetame ta lihtsalt presidendiks, sest me muudmoodi ei suuda, on täiesti vale lähenemine. Praegu on parteilastel veel avatud võimalus näidata riigimehelikkust ja riigitarkust ja panna natuke suurema kaliibriga tegelane kandidaadiks. ERR

Liisa Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik: Mul on kohe hea meel meie riigikogu üle! Järjekordne tubli naine presidendikandidaat, ja seekord loodetavasti kohe varsti päriselt ka. Marina Kaljurand ja Mailis Reps ja Lagle Parek ja Siiri Oviir on tänuväärselt seda rada sisse lükanud. Naispresidendiks on Eesti olnud valmis alates 24. veebruarist 1918. Facebook

Andres Anvelt, riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Fraktsiooni oluline koosolek! Kohtumine uue presidendikandidaadi Kersti Kaljulaiuga, kes jättis tõsise, asise, sõltumatu ja tööka naise mulje! Edu talle, loodan aga, et mõned ahjualused mõne erakonna tagatoast oma salasepitsustega vanakurja välja ei nõiu! Ahvatlus selleks võib olla, kuna nii mõnigi poliitiline avaldus peale toetuse ja konsensuse lubamist on kiiva hakanud vedama! Ahvatlus aga mitte niivõrd kahtlejatele, vaid pigem nendele, kes kahtlejate selja taha pugedes oma salaplaani tahavad esmaspäeval ellu viia! Facebook

Liina Kersna, riigikogu liige, Reformierakond: Jah, Kaljulaid ei ole Kaljurand, aga ta on siiski hea kandidaat presidendiks. See, et ta on noor, on pigem hea kui halb, sest energiat peab selles ametis olema. Teiseks on ta selge sõna ja selge silmavaatega. Intelligentne ja elukogenud. Mina toetan. Facebook

Jaak Madison, riigikogu liige, EKRE: Kersti Kaljulaidi seisukohtadest mitmetes küsimustes sõltub väga palju – piirileping, Eesti kui rahvusriik põhiseaduset tulenevalt, Euroopa Liidu tulevik ja selle roll meie suveräänsuse küsimuses, ühiskonna alustala ehk perekond – kõik need on meile olulised teemad ja võimalikul presidendil peavad olema seisukohad nendes küsimustes.

Kuid ilma eelarvamusteta vaadates – neli last, rikkalik kogemus avalikus sektoris, kuulunud Isamaaliitu, kui see veel tõesti oli konservatiivne. Samas vajavad ka selgitusi teatud artiklid, kus kumab läbi rahva noomimine seisukohtade pärast, mis pole meeltmööda valitsusele ning väikesele klikile. President peab olema näoga oma rahva poole ja sellest peamisest kriteeriumist saame ka meie vaid lähtuda. Facebook

Jaanus Marrandi, riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Julgen kinnitada, et Eesti saab endale erudeeritud ja raamidest välja mõelda oskava presidendi, kes rikastab presidendi institutsiooni kirgaste värvidega. Ta ei saa kindlasti olema ühelegi valitsusele mugavuspresident, aga seda ongi vaja!

Marko Mihkelson, riigikogu liige, IRL: Väga head uudised. Eesti on saamas esimese naispresidendi. Kersti Kaljulaid on selleks täna parimaid valikuid. Ma olen kindel, et oma kogemuse, visioonikuse ning hoolivusega leiab ta peagi tee eestimaalaste südametesse. Facebook

Aadu Must, riigikogu liige, Keskerakond: No nii. Nüüd vist võib ka selle välja öelda, et ka Riigikogu Kultuurikomsijoni "uudishimuhääletusel" (milles senised väärikad kandidaadid olid välja jäetud) sai kaheksalt osalenult 6 häält Tartu Ülikooli nõukogu esimehena ja Riigikogu kantselei arenguseire nõukogu esimehena ennast igati sümpaatse ja targa inimesena näidanud ning lisaks veel tugeva "Euroopa kogemusega" Kersti Kaljulaid. See oli lausa üllatav erakondade ülene üksmeel! Facebook

Imre Sooäär, riigikogu liige, Reformierakond: Uus presidendikandidaat Kersti Kaljulaid jättis esimesel kohtumisel siira, positiivse ja pädeva mulje. Kohati parema, kui nii mõnigi teine presidendikandidaat, kes siin laua taga istunud. Täpsed ja sisukad vastused küllaltki rasketele küsimustele. Enesekindlus, julgus ja värske vaade teevad talle au. Mina toetaksin küll, kui ta üles seatakse.

Aga siiski jääb selgusetuks, miks lükati kõrvale väga tugev kandidaat Jüri Luik. Helme lubas valimiskogust lahkudes, et ainuke presidendikandidaat, keda ka EKRE toetaks on Luik. Üle öö olid seisukohad vastupidised. Tundub, et osad jõud harrastavad endiselt mängurlust ja kui nii, siis jääb president ka seekord valimata. Oleks aeg liivakastimängud lõpetada ja tõepoolest ühe väärika kandidaadi taha koonduda, mitte ainult näiliselt. Facebook

Artur Talvik, riigikogu liige, Vabaerakonna fraktsioon: Vabandage mu otsekohesus, aga sellest, mis viimastel päevadel riigikogus toimub, on sita maitse suus. Kurat, osad inimesed kistakse mitme kuu jooksul trussikuteni paljaks ja siis tuleb deus ex machina! See on maaaaaage!