Türgi politsei on vahistanud ligemale 32 000 inimest, keda süüdistatakse riigipöördekatsele kaasa aitamises, vahendas Deutsche Welle.

Türgi justiitsminister Bekir Bozdağ teatas kolmapäeval telekanalis NTV, et riigipöördekatse järel on uurimise all olnud 70 000 inimest ja neist 32 000 jäävad vanglasse. "Uurimine jätkub," kinnitas minister, kelle sõnul jätkuvad ka uute kahtlustatavate vahistamised ja need, kelle süü jääb tõendamata, lastakse uuesti vabaks.

Varem teatas Türgi valitsus kümne tuhande inimese aresti all olekust. Riigipöördekatse kohtuprotsessist saab suurim istung kogu Türgi kohtusüsteemi ajaloos.

President Erdoğan süüdistab 15. juuli riigipöördekatse korraldamises islamivaimulik Fetullah Gülenit ja tema poolehoidjaid. Gülen elab vabatahtlikus eksiilis USA Pennsylvania osariigis. Tema pooldajaid koondab usuliikumine Hizmet, mis propageerib rahu ja mõõduka maailmavaatega islamit. Türgi nõuab USAlt Güleni väljaandmist ning jahib tema poolehoidjaid.