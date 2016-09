Viimati suhtlesid lähedased naisega 22. septembril. 24. septembril avastas pereliige, et Alexandrat ei ole tema elukohas Tallinnas Vilde teel ning tema asukoht on seni teadmata. Naisel ei ole kaasas mobiiltelefoni ning tal võib olla probleeme mäluga.

Politseinikud on suhelnud naise lähedastega ning kontrollinud tema kodukanti. Info naise kadumisest on edastatud kõikidele Harjumaa patrullidele. Naine on ka varasemalt kodust lahkunud ning siis on ta leitud Harjumaalt erinevatest piirkondadest.

Alexandra on 166 cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on lühikesed hallid juuksed. Viimati kandis naine seljas rohelist värvi pikemat jopet ja jalas talvesaapaid.

Politsei palub kõigil, kes on fotol kujutatud naist näinud, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või telefoninumbril 612 5710.